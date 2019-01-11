Malatya'da akılalmaz vahşet! Hamile eşini öldürdü
Malatya'da bir şahıs, boşanmak isteyen hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürdü.11 Ocak 2019 Cuma 19:18
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Polis soruşturma başlattı
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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