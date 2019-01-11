Malatya'da akılalmaz vahşet! Hamile eşini öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Polis soruşturma başlattı

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.