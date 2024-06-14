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Gündem Malatya'da 59 işçi zehirlendi
Gündem

Malatya'da 59 işçi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 05:57:00 -
Malatya'da 59 işçi zehirlendi

Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şikayetiyle 59 işçi tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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