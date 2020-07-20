  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:22:56 -
Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel büfe işletmecisi bir kişinin sahte rakı imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, bidon ve pet şişelerde toplam 208 litre el yapım sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı