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Aktüel

Malatya'da 1530 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:26:02 -
Malatya'da 1530 kök Hint keneviri ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1530 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ekimi ve satışı yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 1530 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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