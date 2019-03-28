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Malatya ve Denizli sallanmaya devam ediyor! Deprem uzmanından korkutan uyarı

Malatya İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, iki şehirde meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 19:09
Malatya ve Denizli sallanmaya devam ediyor! Deprem uzmanından korkutan uyarı

Malatya İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, kentte son bir haftada meydana gelen büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerin ana deprem olmadığını belirterek, "Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor" dedi

Arguvan ve Hekimhan ilçesinde 21 Mart'tan bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.5 büyüklüğünde değişen depremler, 93'ü ağır olmak üzere 250 binada hasara yol açtı. Depremin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı.

"1 puan yüksek artçılar olabilir"

İnönü Üniversitesi'nde görevli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, depremlerin Malatya-Ovacık fay hattında meydana geldiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Son günlerde kaydedilen depremler Malatya-Ovacık fayının üzerinde gerçekleşiyor. Malatya-Ovacık fayı Ovacık'tan başlayan Arguvan'ın kuzeyinden güneyine doğru dönen bir hat. Dönüş yerinde aktivite görülüyor. Son günlerde burada en büyüğü 4.5 olan depremler kaydedildi. Bu sarsıntıların herhangi birisi ana deprem gibi görülmüyor. Bunlar öncü deprem gibi görünüyor. Daha büyük deprem için tedbir almak gerekiyor. Kaç büyüklüğünde olabilir? Onu kestirmek zor ama daha önce yaşanılan bu tip depremlerin ardından 1 puan yüksek artçıları olabiliyor."

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:09
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