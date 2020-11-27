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Aktüel Malatya ve Battalgazi belediye başkanları deprem bölgesinde
Aktüel

Malatya ve Battalgazi belediye başkanları deprem bölgesinde

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: - "Allah'a çok şükür herhangi bir problem yok. Temennimiz odur ki bir daha bu tür depremleri yaşamayalım"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:17:15 -
Malatya ve Battalgazi belediye başkanları deprem bölgesinde

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yaptı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Uluköy Mahallesi'ni ziyaret eden Gürkan ve Güder, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Gürkan, Uluköy Mahallesi'nin kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Hakikaten depremi Malatya'da çok şiddetli hissettik. Bunun üzerine Uluköy, Gülümuşağı, Fırıncılar mahallelerimizde muhtarlarımızı aradık. 'Bu bölgede herhangi bir sıkıntı var mı?' diye sorduk. Allah'a çok şükür herhangi bir problem yok. Mahallemizde özellikle zarar ziyan söz konusu değil. Buna şükrediyoruz. Temennimiz odur ki bir daha bu tür depremleri yaşamayalım. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasının da çok önemli olduğu, deprem gerçeği ile gün yüzüne çıkmış oluyor. Ben bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri aldık."

Depremde ciddi sarsıntı hissettiğini belirten Başkan Güder ise "Şu an deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini anlatan Güder, kentte ciddi hasarın olacağını düşündüklerini, bir şey olmadığını öğrenince rahat nefes aldıklarını vurguladı.

Ruhsatsız konutların yapılmaması, yapılan evlerin yapı denetimine tabi tutulması, bunları belediyelerin kontrol etmesinin önemine değinen Güder, tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileğini iletti.

Uluköy Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Güngör de mahallelerinde herhangi bir yıkımın ve can kaybının olmadığını kaydetti.

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