Malatya Ticaret Borsası
Şekerpare kayısının kilogramı 19,61 liradan işlem gördü19 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda şekerpare kayısının kilogramı 19,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|19,61
|19,61
|Kuru kayısı
|Kg
|11,50
|14,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|18,50
|18,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|7,60
|7,65
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|14,85
|14,85
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