Malatya sporcular muaythai şampiyonasında 5 madalya aldı

Malatyalı sporcular Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasında 5 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Muaythai Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar ve Minikler Muaythai Şampiyonası 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muaythai Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, önemli bir başarıyla döndüklerini söyledi. Yavuz, “Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasına 60 ilden 747 sporcu, antrenör ve idareci ile toplam 1000 kişiye yakın katılım oldu. Malatya kafilesi olarak 1 idareci 2 antrenör 19 sporcu ile müsabakalara iştirak ettik. Malatyalı sporcular müsabakalarda büyük gayretler göstererek 5 madalya almayı başardılar. Artık Malatya başarı olarak her yıl Türkiye Muaythai Şampiyonasında madalya sayısını çoğaltıyor. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan göreve geldikten sonra tüm branşlara eşit bir şekilde müsabakalara destek veriyor. Bundan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, spor şube müdürümüze, personeline teşekkür ediyoruz. Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai Şampiyonasında derece yapan sporcuları tek tek tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakalarda ter döken tüm kardeşlerimi kutluyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakaya iştirak eden Yeni Olimpiyat Spor kulübü,Yeşilyurt Ata sporları spor kulübü, Malatya Çevik spor kulübü başkanlarını ve antrenörlerini de sporculara göstermiş oldukları emek ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai Şampiyonasında Derece yapan sporcuların isimleri ise şöyle:

"42 kg Selim Han Kibar -birinci, 48 kg Miraç Kağan Keskin - ikinci, 63.5 kg Ömer Faruk Ayaydın- üçüncü

Waykuri Dalında

Melike Yavuz - üçüncü, 42 kg Muhammed Sefa - üçüncü."