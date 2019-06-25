0553 313 94 23

Malatya sporcular muaythai şampiyonasında 5 madalya aldı

Malatyalı sporcular Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasında 5 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

25 Haziran 2019 Salı 15:49
Malatya sporcular muaythai şampiyonasında 5 madalya aldı

Malatyalı sporcular Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasında 5 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.


Türkiye Muaythai Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar ve Minikler Muaythai Şampiyonası 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muaythai Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, önemli bir başarıyla döndüklerini söyledi. Yavuz, “Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai şampiyonasına 60 ilden 747 sporcu, antrenör ve idareci ile toplam 1000 kişiye yakın katılım oldu. Malatya kafilesi olarak 1 idareci 2 antrenör 19 sporcu ile müsabakalara iştirak ettik. Malatyalı sporcular müsabakalarda büyük gayretler göstererek 5 madalya almayı başardılar. Artık Malatya başarı olarak her yıl Türkiye Muaythai Şampiyonasında madalya sayısını çoğaltıyor. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan göreve geldikten sonra tüm branşlara eşit bir şekilde müsabakalara destek veriyor. Bundan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, spor şube müdürümüze, personeline teşekkür ediyoruz. Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai Şampiyonasında derece yapan sporcuları tek tek tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakalarda ter döken tüm kardeşlerimi kutluyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakaya iştirak eden Yeni Olimpiyat Spor kulübü,Yeşilyurt Ata sporları spor kulübü, Malatya Çevik spor kulübü başkanlarını ve antrenörlerini de sporculara göstermiş oldukları emek ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Türkiye yıldız ve Minikler Muaythai Şampiyonasında Derece yapan sporcuların isimleri ise şöyle:


"42 kg Selim Han Kibar -birinci, 48 kg Miraç Kağan Keskin - ikinci, 63.5 kg Ömer Faruk Ayaydın- üçüncü


Waykuri Dalında


Melike Yavuz - üçüncü, 42 kg Muhammed Sefa - üçüncü."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı
    1. Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında..
    2. Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    3. ADSYB Damızlık Düve Merkezinde..
    4. Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    5. Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor..
    6. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    7. "Suudi Arabistan'daki soruşturmanın..
    8. Kahta’da hırsızlar tutuklandı
    9. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    10. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    11. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    12. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    13. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    15. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    16. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    17. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    18. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    19. Case IH traktör tanıtım günleri..
    20. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    21. TOBB’dan meclis üyelerine..
    22. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    23. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    24. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    25. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    26. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    27. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    28. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    29. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    30. Malatya sporcular muaythai..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı