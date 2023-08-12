  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ortalık her an karışabilir! Kardeş ülke Türkiye'den aldığı silahı Rusya'nın en büyük düşmanına veriyor

Böyle ballı ihaleyi ancak Mansur yapar!

Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

Kesin yaygarayı! Vatana ihanet gazetecilik olamaz

Adeta ibretlik haber! Sakın bulaşmayın... Yargıtay'dan dolar kuru artış kararı

Bu anlaşma öyle böyle değil! İlk kez olacak... Türkiye Suudi Arabistan için üretecek

Seçim süresince “Beşli Çete” dillerinden düşmedi... Meğer ihale bile vermişler

TPAO yeni petrol gelişmesini Türkiye'ye ilan etti! Tamı tamına dört ilimizde....

Arap düşmanlığının altında İslam düşmanlığı yatıyor! CHP'li belediyenin yaptığına bakın!

Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Yüzde 35'in altına düştü
Gündem Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı
Gündem

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 17:22:00 -
Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,8 ve 4,5 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Yerin 6.3 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23