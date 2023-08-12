Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı

AFAD'dan yapılan açıklamada; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Yerin 6.3 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.