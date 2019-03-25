Malatya Arguvan son dakika deprem

Türkiye son günlerde peş peşe meydana gelen depremlerle sallanıyor. Son deprem ise Malatya'nın Arguvan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.29'daki depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Son dakika deprem. Son depremler Denizli'de meydana gelen depremin ardından binlerce kişi, Kandilli Rasathanesi! AFAD en son depremler!" aramalarını yoğun şekilde yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD dünya genelinde gerçekleşen son deprem verilerini vatandaşlarla paylaşıyor. İşte son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son depremler sistemi...

Denizli Acıpayam'da sabah saatlerinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Denizli'de geçtiğimiz hafta yine Acıpayam merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bazı köylerde yıkılan evler olurken, şehirdekiler tedirgin olmuştu. Geçtiğimiz hafta Malatya Erguvan da deprem ile sarsılmıştı. Yaşanan gelişmeler Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilirken sık sık 'Son dakika deprem! Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son depremler' aramaları yapılıyor. Sizler için ülkemizde meydana gelen son dakika deprem bilgilerini derledik. İşte son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son depremler sistemi.

Son dakika deprem Kandilli Rasathanesi haberleri

Ülkemizde deprem ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği merkez olan Kandilli Rasathanesi son depremlerin ardından sık sık aramaların ilk sırasında yer alıyor. Kandilli ülkemizde meydana gelen irili ufaklı tüm depremleri internet üzerinden anbean vatandaşların hizmetine sunuyor. Son deprem bilgilierinin eksiksiz paylaşıldığı Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde şu veriler yer alıyor. Verilerin daha fazlası için aşağıdaki bağlantı ile Kandilli Rasathanesi son depremler alanına ulaşabilirsiniz.