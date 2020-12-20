Makyajlı Peugeot 3008 395.5 bin TL’den satışa çıktı

Makyajlanan yeni Peugeot 3008’in özellikle ön bölümündeki değişiklikler dikkat çekiyor. Yeni tasarım ön led farlar, siyah tampon eklemeleri, aslan dişli led gündüz farları yeni yatay ön ızgara ilk bakışta gözükmekte. Aslan pençesi arka stoplar ,10 inç multimedia ekran ve yeni sürüş modları otomobile eklenen ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca döşemelerde yeni deri ve alcantara seçenekli artmış.

Motor seçenekleri

Tamamı turbo beslemeye sahip üç motor seçeneği sunulan 3008'de benzinli 1.2 ve 1.6 ltre hacimli motorlar sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üretiyor. 1.5 litre hacimli dizel motor ise 130 beygir gücünde. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart. Opsiyonel olarak sunulan "Black Pack" ile birçok kromajlı dış trim parçasıyla birlikte jantlar da siyaha boyanıyor.

5008’deki değişim

5008 modeli ise 3008’den 20 cm uzun. Toplanda 3008’den 20 cm daha yüksek olan otomobilin bagaj hacmi de daha büyük. Makyaj sonrası otomobilin dokunmatik ekranı büyürken aslan dişi led gündüz farları, dinamik arka sinyaller de dikkat çekiyor. Yarı otonom sürüş özellikleri eklenen araçta ahşap kaplama da tercih edilebiliyor. 5008'de 1.2 litre benzinli motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litre hacimli dizel 130 beygir güç, 300 Nm tork sunuyor. Her iki motor da 6 ileri vitesli manuel veya 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabiliyor.