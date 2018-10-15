Makyajla kendinizi kirletmeyin



Cildinizi tahriş ediyor ve öldürüyor

Arkadaşınızın rujunu denemek isterken onun uçuğunu da deneyebilirsiniz, ya da reyondaki rimeli test ederken görme duyunuzu bile yitirebilirsiniz! Parmakla sürülen makyaj malzemelerinde, elde biriken tüm bakteri ürünün içine yerleşir. Makyaj malzemeleri mikrop yuvası haline dönüşebilir. Diğer bir önemli nokta ise özellikle çok sayıda insanın kullandığı likit makyaj malzemelerinin bakteri üretmesi.. Unutmayın soruçta yüzünüze gözünüze “kimyasal” sürüyorsunuz. Bunların testleri insanlar üzerinde yapılamıyor. Hayvanlar üzerinde deneniyor. Hayvana zarar verdiyse, size de verebilir diye düşünülüyor. Fakat uzun vadede insanlarda nasıl bir sonuca yol açacağı bilinmiyor.

Fondötenler Mikrop Yuvası

Çok yakın bir arkadaşınız dahi olsa başkasının ruju kesinlikle kullanılmamalıdır. Şayet rujunu kullandığınız kişinin uçuk gibi bir enfeksiyonu varsa, rujla birlikte onu da denemiş oluyorsunuz. Bir başkasının da rujunuzu kullanmasına kesinlikle izin vermeyin. Fakat rujunuzu arkadaşınıza vermek zorunda kalırsanız, rujun ucuna biraz kolonya damlatın ve sonra kağıt mendille silin. Parfümerilerde tester olarak kullanılan rujları denemeyin.

Maskarayla maskara olmayın

Modern likit maskaralarda aplikatör tüpün içine sokulu tutulduğu için maskaraya bakteri bulaşması için birçok fırsat doğmaktadır. Bu bakteriler arasında en korkulan özellikle kornea enfeksiyonudur ve görmeyi kalıcı bir şekilde etkileyebilir. Her ne kadar maskaralarda koruyucular bulunsa bile maskara tüplerini ilk kullanımdan 3 ay sonra atmak ve aynı maskara tüpünü başka kişilerin kullanmamasını sağlamak gerekmektedir.

Fırçalar bakteri ve mikrop yuvası

Makyaj malzemeleri arasında hijyenine dikkat edilmesi gereken en önemli ürünlerden biri de fırçadır. Onları haftada 1 kere yıkamak gerekmektedir. Ayrıca başkalarının fırçası cildinizde bakteri ve mikrop oluşmasına sebep olabilir. Başkası arkadaşınız dahi olsa fırçası kullanılmamalı.. Fırçalar çok kolay bakteri ve mikrop barındırır. Sürekli ciltle temas halinde oldukları için alerji ve sivilce gibi durumlara sebep olabilir. Fırçalarınızı sıcağa yakın ılık su ve sabun ile yıkayın. Kesinlikle deterjanlı ürünler kullanmayın. Açıkta ve havlu üzerinde kurutun.

Uçuk, bakteri ve mikrop tehlikesi

Makyaj malzemesi standlarında tanıtım amaçlı yer alan deneme ürünleri, uçuk, bakteri ve mikrop kapmanıza sebep olabilir. Bu ürünlerin tanımadığınız birçok insan tarafından denenmesi rahatsız edici bir durum.

Kozmetik alışverişlerinizi yaptığınız mağazaların hijyenik olduğundan emin olmalısınız. Nasıl olacaksınız, o artık sizin sorununuz.. Hele işportadan alıyorsanız, yandım gülüm keten helva!

“Çok ünlü marka çok da pahalı”

Denemeniz için sunulan ürünlerin temizliğinden, silmeniz için size sunulan ürünlere kadar her şeyin dezenfekte edildiğine ve risk oluşturmayacaklarına dikkat etmelisiniz, diyor uzmanlar. Sizden önce başkalarının denemiş olabileceği ve mikrop taşıyabilecek ürünleri denemeyi düşünmemelisiniz, diye ekliyor.



Güya bunlar ön tedbir..



Fakat ürünün ne derece sağlıklı olduğu da meçhul..

“Çok ünlü marka”

“O kadar çok reklamı var ki..”

“Çok da pahalı!”

“Falanca da onu kullanıyormuş..” gibi tuzaklara düşmeyin.



Uluslararası şirketler, hanımlar ve çocukları hedef kitle haline getirerek, onlar üzerinden trilyonluk kazançlar peşinde koşuyor..

Peki ne yapacağız?

Yapılacak en doğru şey makyajdan uzak durmak diye yazıyoruz ama, kim dinler.. Kadın güzel görünme tutkusundan kurtulamıyor. İllâ sürüp sürüştürecek, takıp takıştıracak. Kuşkusuz bu onun sadece kendi tercihi değil; çevreden yoğun bir reklam, propaganda baskısı olduğu gibi, arkadaşlardan da “ayartmalar” eksik olmuyor. “Canım sen o yazılanlara aldırma.. Bak sür ne güzel olacaksın.. Ay sana çok yakıştı.. Kız meğer sen ne güzelmişsin, baksana şu aynaya..” muhabbetleri insanı ayartıyor, direncini kırıyor..



● Kozmetik ürünlerin bulunduğu şişe, kutu vb. kapaklarını sıkıca kapatın.

● Güneş, kozmetiklerin içindeki koruyucuların bozulmasına sebep olur. Kozmetiklerinizi güneşte ve sıcak ortamlarda bırakmayın

● Ürüne asla su eklemeyin. Su, bakterilerin üremesine sebep olur.

● Kokusu ya da rengi değişen ürünü atın.

● Ambalajı zarar görmüş ürünü satın almayın.

● Ürünün etiketini, içindekiler bölümünü ve kullanma talimatlarını mutlaka okuyun.

● CFC içeren spreyleri kesinlikle kullanmayın. Ozon tabakasına zarar vermeyen ürünleri tercih edin.

● Temizliğinden emin olmadığınız parfümerilerdeki deneme ürünlerini kullanmayın.

● Göz makyajı ürünlerinizi 3-4 ayda bir değiştirin..