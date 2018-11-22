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"Maksimum puanı almak istiyoruz"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "İyi bir oyunumuz var. Son haftalarda iyi oynuyoruz ama tam olarak bunu galibiyete yansıtamadık"- "İkinci yarı gerçekten zor geçecek. Oyun olarak iyi oynuyoruz ama bir gerçek var, rakiplerimiz bize önlem almaya başladı"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
"Maksimum puanı almak istiyoruz"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar alabilecekleri maksimum puanı almak istediklerini söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada iyi çalıştıklarını, bu sürede Afganistan Milli Takımı ile bir hazırlık karşılaşması oynadıklarını belirtti.

Söz konusu müsabakada ligde oynatamadıkları oyuncularına, maç performanslarını yakalamaları adına şans verdiğini anlatan Korkmaz, güzel bir hazırlık karşılaşması olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Korkmaz, rakiplerinin teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek geldikten sonra evinde yenilmediğini hatırlattı.

Karşılaşmanın soğuk bir havada oynanacağını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"İyi bir oyunumuz var. Son haftalarda iyi oynuyoruz ama tam olarak bunu galibiyete yansıtamadık. Takımımızın çalışmasından, oyunundan memnunum. Hafta sonu hakikaten zor bir 90 dakika olacak. Hem rakiple hem de sahayla mücadele etmek zorunda kalacağız. Ancak buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bu ligde zeminden ziyade oynadığınız oyun ve yaptığınız mücadele önemli. Hafta sonu da en iyisini yapacağız."


- "İkinci yarı gerçekten zor geçecek"


Sakatlıkları bulunan Charles ve Olcan Adın ile cezalı olan Hakan Özmert'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyemeyeceğini belirten Korkmaz, "Eksik ve sakatlar var" diye bir mazeretleri olamayacağını kaydetti.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Korkmaz, "Onların da ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. En ideal 11 ile sahaya çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

Faslı oyuncu Barrada ve Serdar Özkan'ın performanslarının yükseldiğini vurgulayan Korkmaz, yedek kulübesinde oturan ve skora etki edebilecek 2-3 oyuncularının olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

"Ligde devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz." ifadesini kullanan teknik direktör Korkmaz, ligde ikinci yarının önemine vurgu yaptı.

Korkmaz, ikinci yarıda ligin zorluk derecesinin daha da artacağını belirterek, "İkinci yarı gerçekten zor geçecek. Oyun olarak iyi oynuyoruz ama bir gerçek var, rakiplerimiz bize önlem almaya başladı. Son 3-4 maç iyi oynadık ama sonucu alamadık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Aldığımız her bir puan bu sezon için çok değerli." diye konuştu.


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları


Kırmızı-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
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