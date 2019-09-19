Fitre kahve içmek istiyorsunuz ve evinizde ne makine ne de frenç pres yok mu? Evinizde kahve zincirlerinde satılan leziz kahveler hazırlamak için pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Biraz kahve bir adet kağıt kahve filtresi yeterli. İşte, merak ettiğiniz "Makinesiz fitre kahve nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.

Evinizi mis gibi kahve kokusuyla donatmak istiyorsanız; inanın büyük bir zahmete girmenize gerek yok.

Makinesiz fitre kahve nasıl yapılır?

Marketlerde kolayca bulabileceğiniz kağıt kahve filtresinden almanız yeterli. Fitrenin rahatça girebileceği cam bardak ya da bir kavanoz filtreleme işlemi için yeterli olacaktır. Filtreyi kavanoza yerleştirin. Filtrenin içerisine kahve dökün. Ardından bir fincan sıcak suyu yavaş yavaş kahvenin üzerine boşaltın. Filtreden kahve damla damla süzülecektir. Bu aşamada arzu ederseniz çay kaşığıyla kahveyi karıştırabilirsiniz. Ancak filtreyi yırtmamak için dikkat etmeniz gerekli. Yoksa kahveniz pek lezzetli olmaz. Arzu ederseniz kaşık yerine hafif hafif kavanozu da sallayabilirsiniz. Tüm su süzüldüğünde kahveniz hazır olacaktır.

Afiyet olsun.