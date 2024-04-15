Makinede çeken kıyafetleriniz eski haline gelecek! Sadece iki kaşık eklemek yetiyor…

Çamaşır makinelerinde her ne kadar doğru yıkama derecelerini kullanıyor olsanız da çekme sorunu birçok kişinin yaşadığı belki de en can sıkıcı konuların başında gelir.

Özellikle de çeken kıyafet en sevdiğinizse o kıyafeti bir daha eski haline döndüremeyecek olmak belki de aynısı bir daha alamayacak olmakta bir hayli üzücüdür.

Yünlü, pamuklu ve ipek içeren kıyafetler oldukça hassas yapıda olduklarından sıkça çekme sorunu ile karşı karşıya bırakabilir. Yıkama ve kurutma sonrasında bir daha giyilmeyecek kadar çekebilen bu kıyafetler yıkanırken oldukça dikkat gerektirir.

Ancak hemen her şeyde olduğu gibi çekme sorunuyla da baş etmede oldukça etkili bir yöntem mevcut. Hemen her evde bulunan o ürün çeken kıyafetlerinizi eski haline getirecek ve bir daha üzülmenize gerek kalmayacak.

İşte, çeken kıyafetleri eski haline getiren o ürün…

Çekme sorunuyla karşılaştığınızda artık üzülmek yerine uygulayacağınız bu yöntem sizi bu dertten kurtaracak.

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Kıyafetlerinizi eski haline getirmek için ise önce bir lavaboyu ılık suyla doldurun ve suyun içine iki yemek kaşığı saç kremi ekleyin. Küçülen kıyafetinizi yerleştirin ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

Süre dolduğunda çıkarın ve suyunu iyice sıkın. Daha sonra kıyafetinizi bir havlunun üzerine koyun ve fazla suyu çıkarmak için yuvarlayın. Havluyu açın ve kıyafeti mümkün olduğu kadar uzatın. Son adımda kıyafetinizi açık havada kurutmak için dışarı asın ve bekleyin.

İşte bu işlemlerin tek tek uygulamanızın ardından kıyafetinizin eski haline kavuştuğunu görecek ve bir daha çeken kıyafetler için üzülmeyeceksiniz.