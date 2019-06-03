Makfitspor Mutlu Sona Ulaştı Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme C Grubu lideri Makfitspor ligin son maçında Kayseri Göktürkspor’u 7-2’lık sonuçlamağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme C Grubu lideri Makfitspor ligin son maçında Kayseri Göktürkspor’u 7-2’lık sonuçlamağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. MAkfitspor 2019-2020 sezonunda Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keği xx, Onur Öztal xx, Bekir Kahraman xx

Makfitspor: Abdullah YakupBoyraz xx, Onur Kodaş xxx, Yunus Emre Kulan xxx, Abdulbaki Kurt xxx, Osman Erdoğan xxx, Oktay Koçak xxx (Necati Gezer xx dk 70), Mahmut Sami Birsengüven xxx(Mehmet Alper Soykarcı xxx dk 60), Mehmet Akif Kurt xxx, Ramazan Kunur xxx, Batuhan Yıldız xxx (Ömer Öztürk xxx dk 55),

Göktürkspor: Eren Cafer Şahan x, Melih Buğrahan x, Erdal Demir x, Emre Şahin x, Yusuf Bayazıt x, İsmet İzgi x, Murat Çıracı x, Mehmet Berk x, Muhammed Ülker x, Melih Kağan Hamdemir x, Sencer Özyıldırım x

Goller: Mahmut Sami Birsengüven dk 9, Erkam Boyraz dk 12-15, Batuhan Yıldız dk 22, Mehmet Akif Kurt dk 40, Mehmet Alper Soykarcı dk 70-77 (Makfitspor) İsmet İzgi dk 65,Sencer Özyıldırım dk 80 (Göktürkspor)

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