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Makedonya adını değiştirdi! Çipras mutlu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile "isim sorununun" çözümüyle ilgili olarak "Komşu ülke ile olan anlaşma; tarihi, milli açıdan yararlı ve aynı zamanda vatansever bir anlaşmadır. Bununla gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
Makedonya adını değiştirdi! Çipras mutlu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması’nın; tarihi, milli açıdan yararlı ve aynı zamanda vatansever bir anlaşma olduğunu belirterek, "Bununla gurur duyuyorum." dedi.

“Eski yaraları kapatabiliriz”

Çipras, Atina'da düzenlenen Prespa Anlaşması'yla ilgili panelde yaptığı konuşmada, hükümetin bu konuda tarihi sorumluluk ve siyasi bedel üstlenerek bölgenin istikrar ve iş birliği yararına ve Yunanistan'ın milli çıkarı doğrultusunda seçimini yaptığını ve sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Anlaşma ile Yunanistan ve Makedonya'nın, aralarında uzun yıllar süren çarpışmalarla dolu bir dönemden barış, çok yönlü iş birliği ve ortak kalkınma dönemine geçtiğini ifade eden Çipras, "Bu anlaşma, aynı zamanda günümüz için de önemli bir mesaj içeriyor. En zor koşullarda, her ne kadar güçlü olsalar da aşırı sağcı ve milliyetçi akımlara sırtımızı dönerek eski yaraları kapatabileceğimizi gösteriyor. Bizim bunu yapmaya cesaretimiz var." dedi.

Syriza hedef alınmış

Çipras, Makedonya ile olan anlaşmaya ülke içerisinde bazı kesimlerin yalan haberler yayarak karşı geldiğini, aşırı sağ ve dinci kesimlerin yönlendirmesiyle SYRİZA'nın hedef alındığını belirtti. Bu kesimlerin hedefinin aslında hükümet olmadığını, demokrasiyi hedef aldıklarını ifade eden Çipras, "Bunlar bizi korkutamaz. Meclis'te, milletvekilleri milli çıkarlar doğrultusunda kendi vicdanına göre oy kullanacak." dedi.

“Tarihi ve milli açıdan yararlı”

Başbakan Çipras, komşu ülke Makedonya ile varılan anlaşmasının "tarihi, milli açıdan yararlı ve aynı zamanda vatansever anlaşma olduğunu" ifade ederek "Çünkü gerçek vatanseverlik başkalarının vatanına, yanında bulunana nefret duymak değildir. Gerçek vatanseverlik vatanını barış, iş birliği ve ekonomik refah alanında öne çıkarmak için mücadele etmektir." şeklinde konuştu.

Yanlış politikalar

Konuşmasında Avrupa'da aşırı sağın yükselişine de değinen Çipras, demokratik güçlerin buna karşı tarihi sorumlulukları bulunduğunu ancak üstlenmekte geç kaldığını söyledi. Çipras, Avrupa'da aşırı sağın artık bir fenomen haline geldiğini ve birçok ülkede toplumlara nüfus edebilmek için eşitsizlikten ve Avrupa'nın bütünleşmesi adına uygulanan yanlış politikalardan yararlandığını da aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
  1. Prespa Anlaşması
  2. SYRİZA
  3. Aleksis Çipras

YORUM YAZ

  • Osman TÜRKOĞLUOsman TÜRKOĞLU20 dk önce
    Küçük kafalar küçük işlerle uğraşır; "gurur duymuş" ismin değişmesinden. Ekonomiyi düzelttim, dış ilişkileri sağlamlaştırdım filan dese gurur duysun. Seçim yakın belkide

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