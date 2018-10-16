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Makarnanın püf noktası

Makarnanın püf noktalarını sizler için derledik...

16 Ekim 2018 Salı 14:04
Makarnanın püf noktası

Makarna haşlarken yaşanan önemli bir sıkıntı da haşlama suyunun taşmasıdır. Makarna haşlarken suyuna biraz tereyağı veya birkaç çay kaşığı bitkisel yağ katarsanız, tenceredeki suyun taşmasını önleyebilir ve makarnaların daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

● Makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini artırabilirsiniz.

● Makarnanın tadını yoğunlaştırmak istiyorsanız; yağlı soslar yerine sebzeli, peynirli, zeytinli ve yoğurtlu sosları tercih edebilirsiniz.

● Pişirilmiş sade makarna buzdolabında, saklama kabında ve ağzı kapalı olarak 2-3 gün bekletilebilir. Soslanmış makarnayı ise bu kadar süre saklamak mümkün değildir. Bu yüzden makarnaların tamamını soslamak yerine sofranıza yetecek kadarını kullanıp kalan sosu ve makarnayı ayrı ayrı saklayabilirsiniz.

● Hazırlayacağınız makarna soslarını makarna haşlanırken pişirip, makarna süzüldükten hemen sonra üzerine dökün ve karıştırın. Makarnayı ayrıca sosla birlikte tekrar pişirmeyin.

● Makarnanızın lezzetini artırmak istiyorsanız; haşlama suyuna bir iki baş soğan, havuç vb. sebzeler koyabilirsiniz. Eğer makarnada sebze lezzetinden hoşlanmıyorsanız; suyun içine bir miktar et suyu da katabilirsiniz.

● Makarnanın haşlama suyuna kaynamadan tuz atmayınız. Su fokurdamaya başladıktan sonra tuz atıp arkasından hemen makarnaları atabilirsiniz.

● Makarna haşlanırken tencerenin kapağını kapatmayınız.

● Makarna haşlanıp süzüldükten sonra vitamin ve lezzetinin kaybolmaması için soğuk sudan geçirmeyiniz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:04
  1. makarna
  2. makarnanın püf noktaları

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