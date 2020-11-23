Makarna tabanlı pizza tarifi | Makarna pizza nasıl yapılır?
Kolay pizza tarifi | Pizza ve makarnayı bir arada düşünemeyenler için şahane bir önerimiz var: Makarna Pizza. Peki, makarna pizza nasıl yapılır? | Pizzada hamur yerine makarna kullanılır mı? | Makarna tabanlı pizza | Kolay pizza |Farklı pizza tarifleri
Pizza hamurunun mayalanmasını beklemektense hızla bir tarif hazırlamak istiyorsanız makara tabanlı pizzayı deneyebilirsiniz. Peki, makarna pizza nasıl yapılır?
Makarna tabanlı pizza tarifi
Malzemeler:
- 1 paket spagetti makarna
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 6 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
Sos için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 adet domates
- 1-2 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- Tuz
Üzeri için:
- Domates
- Kaşar peyniri
- Mısır
- Sucuk
Makarna pizza nasıl yapılır?
Öncelikle işe sosu hazırlayarak başlayabilirsiniz. Domatesleri rendeleyin. Bir tavanın içerisine yağı alın ve domatesleri kavurun. Salça ve kalan malzemeleri ekleyip sosu pişmeye bırakın.
Bir kasenin içeresine yumurtaları kırın.
Yumurtaların üzerine unu ekleyip çırpın.
Karışıma yoğurt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Bir tencerede bol suda makarnaları haşlayın.
Makarna ılınana kadar bekleyin.
Makarnanın üzerine yoğurtlu karışımı ekleyip karıştırın.
Yağladığınız bir borcama makarnayı boşaltın.
Makarnanın üzerine sosu sürün.
Pizzanızı arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pizzanızı pişirin.
Afiyet olsun.