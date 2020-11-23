  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Makarna tabanlı pizza tarifi | Makarna pizza nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Makarna tabanlı pizza tarifi | Makarna pizza nasıl yapılır?

Kolay pizza tarifi | Pizza ve makarnayı bir arada düşünemeyenler için şahane bir önerimiz var: Makarna Pizza. Peki, makarna pizza nasıl yapılır? | Pizzada hamur yerine makarna kullanılır mı? | Makarna tabanlı pizza | Kolay pizza |Farklı pizza tarifleri

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:38:00 -
Makarna tabanlı pizza tarifi | Makarna pizza nasıl yapılır?

Pizza hamurunun mayalanmasını beklemektense hızla bir tarif hazırlamak istiyorsanız makara tabanlı pizzayı deneyebilirsiniz. Peki, makarna pizza nasıl yapılır?

Makarna tabanlı pizza tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket spagetti makarna
  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 6 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 adet domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Üzeri için:

  • Domates
  • Kaşar peyniri
  • Mısır
  • Sucuk

Makarna pizza nasıl yapılır?

Öncelikle işe sosu hazırlayarak başlayabilirsiniz. Domatesleri rendeleyin. Bir tavanın içerisine yağı alın ve domatesleri kavurun. Salça ve kalan malzemeleri ekleyip sosu pişmeye bırakın.

Bir kasenin içeresine yumurtaları kırın.

Yumurtaların üzerine unu ekleyip çırpın.

Karışıma yoğurt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Bir tencerede bol suda makarnaları haşlayın.

Makarna ılınana kadar bekleyin.

Makarnanın üzerine yoğurtlu karışımı ekleyip karıştırın.

Yağladığınız bir borcama makarnayı boşaltın.

Makarnanın üzerine sosu sürün.

Pizzanızı arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pizzanızı pişirin.

Afiyet olsun.

Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?
Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı
Dünya

Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı

Alman Der Spiegel dergisi, Libya'ya giden Türk kargo gemisinin İrini Operasyonu kapsamında durdurulduğunu duyurdu. Hukuk dışı arama büyük te..
Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi
Dünya

Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi

Çin'in Şangay şehrinde bulunan Pudong Havaalanı'nda 14 bin kişinin karantinaya alınması ve insanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan kaos görü..
Kamuya açıklanmayacak! Çin'i rahatsız eden ziyaret
Dünya

Kamuya açıklanmayacak! Çin'i rahatsız eden ziyaret

ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay