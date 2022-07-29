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Kadın - Aile Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi
Kadın - Aile

Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi

Evde makarna salatası nasıl yapılır? Pratik makarna salatası tarifi nasıl yapılır? Çay saati makarna tarifleri arıyorsanız, minik boncuk makarna salata tarifini deneyin...

Yeniakit Publisher
2022-07-29 13:59:00 - 2022-07-29 14:09:40
Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi

Pratik Makarna Salatası Tarifi İçin Malzemeler

  • Yarım paket boncuk makarna
  • 1 kase haşlanmış mısır
  • 1 kase konserve garnitür
  • 5 adet kornişon turşu
  • 2 diş sarımsak
  • 1. 5 kase yoğurt
  • Yarım kase mayonez

Pratik Makarna Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Makarnaları haşlıyoruz. Bir kabın içinde dövülmüş sarımsak, yoğurt, mayonez, turşu, mısır ve garnitürü karıştırıyoruz. Haşlayıp süzdüğümüz makarnayı karışıma ekliyoruz. 

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Makarna Salatası Tarifi Nasıl Yapılır? 

Malzemeler:

1/2 paket makarna (Kısa şekilli makarnalardan daha güzel salata oluyor)
5 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
2 diş sarımsak
3-4 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
5-6 adet küçük salatalık turşusu
Patates, havuç, bezelye garnitür (İsteğe bağlı)
Tuz

Makarna Salatası Yapılışı

Makarnayı bol suda tuz atarak haşlayın. Süzgece alıp bekletin. Arada bir süzgeci sallayarak yapışmalarını önleyin. Salatalık turşularını küçük küçük doğrayın. Hazır garnitür koyacaksanız suyunu iyice süzdürün. Yoğurt, mayonez ve ezilmiş sarımsağı kaseye koyun ve çırpma teliyle çırpın. Servis tabağına ılınmış olan makarnayı koyun, üzerine turşu, garnitür ve yoğurtlu karışımı ekleyin. Tahta kaşıkla yavaş yavaş karıştırın. Sıvıyağı hafif kızdırın, ocağı kapatın (biberin yanmaması için), toz kırmızı biberi ekleyin ve karıştırın. Bu sosu makarnanın üzerine gezdirin. (Yağda kızarmış toz kırmızı biberin kokusu ise mükemmel)

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