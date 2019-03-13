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Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da sanatseverlerle buluştu

Mahzuni Şerif’in hayatının anlatıldığı ’Mahzuni Şerif-Devri Mahsuni’ adlı oyun, Kartal’da sanatseverlerle buluştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:34
Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da sanatseverlerle buluştu

Mahzuni Şerif’in hayatının anlatıldığı ’Mahzuni Şerif-Devri Mahsuni’ adlı oyun, Kartal’da sanatseverlerle buluştu.


Mahzuni Şerif’in hayatının anlatıldığı ’Mahzuni Şerif-Devri Mahsuni’ adlı oyun, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve ilçe yönetimi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kartal Şube Başkanı Kenan Özdemir, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte çok sayıda Kartallı sanatsever izledi.


Tiyatro başlamadan önce konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kartal Şube Başkanı Kenan Özdemir, izleyicilere katılımları için teşekkür etti.


Mahzuni Şerif’in çocukluğundan başlayarak bütün hayatını anlatan oyun, Kartallı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Yönetmenliğini Murat Sarı’nın, oyunlaştırma görevinin Hakan Güneri ve Gül Göker’in üstlendiği oyunda ‘Mahzuni Şerif’ karakterini Mehmet Güler, ‘Yılmaz Güney’ karakterini Hakan Güneri canlandırırken oyuncu kadrosunu Merve Köse, Fahri Bozbaş, Ender Yiğit ve Hakkı Şahin oluşturdu. Oyun sırasında iki ses sanatçısı da bağlamaları ile türküler seslendirdi. Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.


Oyunun sonunda sanatçılara Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:34
  1. sanat
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