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Kültür - Sanat Mahzun camiler özüne dönüyor!
Kültür - Sanat

Mahzun camiler özüne dönüyor!

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından şimdi de Kariye Camii 75 yıl sonra ezan sesi ve tekbirle cemaatle buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen Cuma namazı ile Kariye Camii özüne dönecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:22:00 -
Mahzun camiler özüne dönüyor!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

1945 yılında müzeye dönüştürülen, İstanbul’daki Kariye Camii’nin ibadete açılmasının önündeki engel Danıştay tarafından kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete açmasının ardından şimdi de Kariye Camii 75 yıl sonra ezan sesi ve tekbirle cemaati ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması beklenen Cuma namazı ile Kariye Camii özüne dönecek.

Bize düşen açılan camilere sahip çıkmak

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, ibadethanelerin özüne dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Uzun yıllardan beri mütedeyyin kardeşlerimizin özlemini çektiği sevgilisine kavuşmaktır. Bizi tarihimizle, değerlerimizle buluşturan ve bu uğurda çalışan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeğe geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.  Her ne kadar camilerin ibadete açılması heyecan verici ise bir o kadar da Müslümanlar olarak davamıza sahip çıkmamız daha çok önem arz ediyor. Bize düşen açılan camilere sahip çıkmak, camileri doldurmak ve cami kültürünü bizden sonra gelecek nesillerimize aşılamaktır” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir mesaj!”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da “Tekrar tarihi binalarımızın, camilerimizin  aslına rücu etmesi, ibadete açılması önemli bir şey. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ayasofya, Kariye Camii v.b. yerlerin tarihsel özellikleri var. Biri tabii buralardan farklı sonuçlar çıkarabilir. Buna da gerek yok. Ayasofya’dan sonra Kariye Camii’nin de ibadete açılması güzel bir mesajdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

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chp ye ALLAH İKTİDAR VE TÜRKİYEYİ YÖNETMEK NASİP ETMESİN EDERSE GENETİLLERİNDE VAR GENETİKLERİ BOZUK CAMMİ KAPATIRLAR .
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