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Biyografi Mahsun Karaca kimdir? Youtube Röportaj Adam nereli?
Biyografi

Mahsun Karaca kimdir? Youtube Röportaj Adam nereli?

Röportaj Adam kanalı kimin? Youtube üzerinden video paylaşıp köşeyi dönmeye çalışanlar her gün mantar gibi çoğalıyor. Youtube üzerinden Röportaj Adam kanalı üzerinden paylaşımlarda bulunan Mahsun Karaca, son paylaşımında Suriyeli göçmenlere yönelik algı operasyonu yapmaya kalktı. Peki Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca nereli?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 18:54:00 - 2022-05-04 18:56:00
Mahsun Karaca kimdir? Youtube Röportaj Adam nereli?

1992 yılında Adana'da dünyaya gelen Mahsun Karaca 28 yaşındadır. Adana Çukurova Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Karaca, özellikle Adana hakkındaki röportaj videoları çekerek paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Adana'da yaşayan Karaca, 1992 yılında Adana'da doğmuştur. Tuğçe Manga ile evli olan Röportajadam son paylaşımında Suriyeli mülteciler üzerinden kara propaganda yapanlar kervanına katıldı.

Organize göçmen düşmanlığı! Röportaj Adam da sözde mizahı ile provokasyona katıldı
Organize göçmen düşmanlığı! Röportaj Adam da sözde mizahı ile provokasyona katıldı

Medya

Organize göçmen düşmanlığı! Röportaj Adam da sözde mizahı ile provokasyona katıldı

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