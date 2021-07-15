Mahrem TRT1'de başladı! Akıllara karanlık Oda'nın 'yalanı' geldi

TRT ekranlarında bu akşam ilk bölümü yayınlanan, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanması, örgütün tüm ihanetlerini anlatacak olan “MAHREM” belgeseli birkaç hafta önce Oda TV'nin yalan haberciliğine konu olmuştu. Oda TV'nin skandal suçlamaları sosyal medyada tekrar alay konusu oldu.

Caner Taşpınar imzalı köşe yazısını manşetine taşıyan Oda TV, İstanbul'da Kadem Vakfı'na ait Ateşehir Kız Öğrenci Yurdu önünde çekilen bir fotoğrafın üzerinden vakfı silahları saklamakla suçlamış ve medyada dalga konusu olmuştu.

Fotoğrafları askeri uzmanlara incelettiklerini ve silahların gerçek olduğunu ileri süren Oda TV, haberde silahların iki kişi tarafından kamyonlara yüklendiğini "çevre sakinleri ve öğrencilerin uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke olduğunu" ileri sürmüştü.

Haziran çekimleri için getirmiştik

Haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını kaydeden dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, “İki yıldır üzerinde çalıştığımız projeydi. Biz senaryoya göre birçok mekan için vatandaşlardan bile ricada bulunuyorduk. Bize büyük odaları olan bir yapı lazımdı. Bu yurtta iki yıldır pandemi ve tadilat nedeniyle kapalıymış. Konu FETÖ olunca bize çekim için izin verdiler. İlk Nisan’da sonra Mayıs ve en sonuncusunda 20-24 Haziran’da geldik. Toplamda 12 gün kullandık ya da kullanmadık. Haziran sahneleri için silahları getirdik” dedi.

FETÖ'yü değil Oda Tv'yi rahatsız ettik

Oda TV'nin haberine ise tepki senarist Halis Cahit Kurutlu'dan gelmişti. Kurutlu, silahların "Mahrem" aldı belgesel projesi için hazırlandığını ve gerçek olmadığını ifade ederek, şunları söylemişti:

"Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ’nün “Mahrem” yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan “Mahrem” projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ’den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses Oda TV’den geldi.''

Bayarktar tiye almıştı

Twitter üzerinden paylaşılan habere yanıt veren Bayraktar, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. çerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor...." ifadeleri ile Game of Thrones dizisinden ejderha fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TRT 1'de yayınlandı

FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanması, örgütün tüm ihanetleri “MAHREM” belgeselinde ortaya konuyor. “MAHREM”, ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlandı.