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Mahmut Uykusuz İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu!

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz olmasıyla birlikte Mahmut Uykusuz'un kim olduğu araştırılıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 18:08
Mahmut Uykusuz İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu!

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz olmasıyla birlikte Mahmut Uykusuz'un kim olduğu araştırılıyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:08
  1. Trabzon
  2. Mersin
  3. Erzurum
  4. Denizli
  5. Balıkesir
  6. Mahmut Uykusuz

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