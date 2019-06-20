Mahmut Tanal, Sisi paylaşımı sonrası fena rezil oldu! Büyük tepki..

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, darbeci Sisi’nin Şehit Mursi’nin emrindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını kullanarak algı oluşturmaya çalışmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Şehit Muhammed Mursi görevinin başındayken Savunma Bakanı olan Abdülfettah es-Sisi, darbeden önce o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Söz konusu ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı, yeni bir ziyaret gibi twitter hesabından paylaşarak, algı oluşturmaya çalışan Mahmut Tanal, “Ben de sayın Erdoğan’a soruyorum: Cuntanın Mursi’yi devirmesinden sonra Türkiye adına darbeci Sisi yönetimiyle resmi ya da gayri resmi, üst düzeyde ya da alt düzeyde herhangi bir görüşme, temas sağlanmış mıdır?” sözlerine yer verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu fotoğrafın Temmuz 2013’te yapılan darbeden önce çekildiğini belirterek Tanal’a tepki gösterdi. İşte o tepkilerden birkaçı: