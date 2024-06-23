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Aktüel Mahmut Hoca Efendi rahmetle anılıyor
Aktüel

Mahmut Hoca Efendi rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:46:00 -
Mahmut Hoca Efendi rahmetle anılıyor

İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının ikinci yıldönümünde rahmetle anılıyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının ikinci yılında rahmetle anılıyor. 2022 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mahmut Efendi, kendisini İslam’a adamış büyük bir din alimiydi. Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği on binlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslam’a hizmete adayan ve 93 yaşında Hakk’a yürüyen Mahmut Efendi hazretleri, Fatih Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin yanına Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı cenaze törenini Mahmut Efendi’nin birçok muhibbanı da saf tuttu. 1929 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Hoca Efendi, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951’de Sivas’a vaiz olarak atandı. 1952’de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba’daki İsmailağa Camii’ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954’ten 1996’ya kadar İsmailağa Camii’nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu, görevi boyunca sevilen sayılan bir isim oldu. Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi’nin yetiştirdiği binlerce talebe dünyanın dört bir yanında İslam’a hizmet etmeye devam ediyor.

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