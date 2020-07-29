Mahmut Efendi Hazretleri'nin durumunda sıcak gelişme
Nakşibendi Tarikatının Halidiye Kolu İsmailağa Şubesi’nin Şeyhi Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri'nin hastanedeki tedavi süreci tamamlandı.
Nakşibendi Tarikatının Halidiye Kolu İsmailağa Şubesi’nin Şeyhi Mahmud (Ustaosmanoğlu) Efendi Hazretleri'nin hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığı, tedavisine evde devam edileceği bildirildi.
İsmailağa Cemaati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili "Emeği geçen doktorlarımıza ve hizmet eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, dualarımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.