Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını sürdürdü

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı İbrahim Turgut’un Palas Mahallesi seçim bürosu açılışına katılan Başkan Adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına ilk günkü heyecan ile devam ettiklerini ifade ederek, “Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız vefatından önce bizlere yaptığı son konuşmasında ’sizlerden üç şey istiyorum’ demişti. Nedir bu üç şey? ’Heyecan, heyecan ve yine heyecan’ evet biz, bu heyecanla yola çıktık. Önümüzde bir yerel seçim var ve bu yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili seçmeyeceğiz. Sandıklara gittiğimizde elimize dört pusula verecekler. Bu pusulalarla atacağımız oylar ile birincide büyükşehir belediye başkan adayımızı, ikincide ilçe belediye başkan adayımızı, üçüncüde meclis üyelerimizi son olarak da mahalle muhtarımızı belirleyeceğiz. Ama ne hikmet ise mevcut iktidar yerel seçimleri genel seçim havasına büründürme çabasında. Birde ortaya beka meselesi koyuyorlar. Belediye başkanı değişecek. Ülkenin bekası ile ne alakası var bunun. Bunların asıl derdi koltuklarının bekası. Biz, bugün seçimlerin sonunda Sarıoğlan’ın Palas mahallemizin hizmet alabilme bekasını konuşuyoruz. Biz, nasıl hizmet üreteceğimizi konuşuyoruz. Seçimlerde başarı elde edemeyeceklerini anlayanlar ise utanmadan sıkılmadan iftira ediyor. Saadet partisini ittifak içinde olmakla itham ediyor. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu her konuşmasında ittifak içinde olmadığımızı ifade etmekte Buradan bende tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye’de, YSK’nın açıkladığı, ittifak yapmadan bin 389 seçim bölgesinde aday gösteren tek parti Saadet Partisi. Öte yandan hazineden milyonlarca lira destek alan partilerin dahi isminin geçmediği birçok il, ilçe ve beldelerde Saadet Partisi oy pusulasında 1. sırada yerini aldı. Saadet Partisi 30 Büyükşehir 81 il 922 ilçe 386 belde belediye başkan adayı ile seçime tek başına giren tek parti. Kayserimizde de durum bu şekildedir. Buna rağmen seçim propagandasında bizleri birileri ile ittifak yapmakla itham edenlere haklarımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.

Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı İbrahim Turgut da, Palas halkının seçim irtibat bürosunun açılışına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, Palas’ın hak ettiği hizmeti alması için çalışacağını ifade ederek; “Dürüst olmak gerekirse Sarıoğlan’da değişim vakti geldi. Halkın kararı dürüst başkan dürüst yönetim olacak” dedi.