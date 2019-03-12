0553 313 94 23

Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını sürdürdü

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 14:40
Mahmut Arıkan seçim çalışmalarını sürdürdü

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı İbrahim Turgut’un Palas Mahallesi seçim bürosu açılışına katılan Başkan Adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarına ilk günkü heyecan ile devam ettiklerini ifade ederek, “Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız vefatından önce bizlere yaptığı son konuşmasında ’sizlerden üç şey istiyorum’ demişti. Nedir bu üç şey? ’Heyecan, heyecan ve yine heyecan’ evet biz, bu heyecanla yola çıktık. Önümüzde bir yerel seçim var ve bu yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili seçmeyeceğiz. Sandıklara gittiğimizde elimize dört pusula verecekler. Bu pusulalarla atacağımız oylar ile birincide büyükşehir belediye başkan adayımızı, ikincide ilçe belediye başkan adayımızı, üçüncüde meclis üyelerimizi son olarak da mahalle muhtarımızı belirleyeceğiz. Ama ne hikmet ise mevcut iktidar yerel seçimleri genel seçim havasına büründürme çabasında. Birde ortaya beka meselesi koyuyorlar. Belediye başkanı değişecek. Ülkenin bekası ile ne alakası var bunun. Bunların asıl derdi koltuklarının bekası. Biz, bugün seçimlerin sonunda Sarıoğlan’ın Palas mahallemizin hizmet alabilme bekasını konuşuyoruz. Biz, nasıl hizmet üreteceğimizi konuşuyoruz. Seçimlerde başarı elde edemeyeceklerini anlayanlar ise utanmadan sıkılmadan iftira ediyor. Saadet partisini ittifak içinde olmakla itham ediyor. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu her konuşmasında ittifak içinde olmadığımızı ifade etmekte Buradan bende tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye’de, YSK’nın açıkladığı, ittifak yapmadan bin 389 seçim bölgesinde aday gösteren tek parti Saadet Partisi. Öte yandan hazineden milyonlarca lira destek alan partilerin dahi isminin geçmediği birçok il, ilçe ve beldelerde Saadet Partisi oy pusulasında 1. sırada yerini aldı. Saadet Partisi 30 Büyükşehir 81 il 922 ilçe 386 belde belediye başkan adayı ile seçime tek başına giren tek parti. Kayserimizde de durum bu şekildedir. Buna rağmen seçim propagandasında bizleri birileri ile ittifak yapmakla itham edenlere haklarımızı helal etmiyoruz” diye konuştu.

 

Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı İbrahim Turgut da, Palas halkının seçim irtibat bürosunun açılışına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, Palas’ın hak ettiği hizmeti alması için çalışacağını ifade ederek; “Dürüst olmak gerekirse Sarıoğlan’da değişim vakti geldi. Halkın kararı dürüst başkan dürüst yönetim olacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:40
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    1. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    2. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    3. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    4. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    5. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    6. Kozalar oyunuyla büyülediler
    7. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    9. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    10. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    11. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    12. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    13. Okullararası Spor Tırmanışı..
    14. Antalya’da şüpheli ölüm
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    17. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    18. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    19. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    20. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    21. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    22. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    23. Gürşat Kale mahalle istişare..
    24. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    25. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    26. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    27. Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor
    28. O ülkede kırmızı alarm verildi! Domuz..
    29. 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    30. OKA yerel kadın üreticilerle Gamze..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü