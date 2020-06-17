Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
İsmailağa Cemaati, Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İsmailağa Cemaati, Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhu) böbreklerindeki rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi görmektedir. İhvanlarımız ve sevenlerini bilgilendirir, dua bekleriz." ifadeleri kullanıldı.