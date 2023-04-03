Mahkemelik olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle karşı karşıya gelmişti.

Karadağlı'nın İstanbul Göktürk’teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi’ne dava açıldı.

Ev sahibinin avukatı Tamer Karadağlık hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Ev sahibi, Karadağlı’nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti.

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Ev tahliye edilene kadar Karadağlı’nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açıldı.

Tamer Karadağlı, kirayı ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olduğu haberleri için basın açıklaması yaptı.

Karadağlı şu ifadeleri kullandı: “Borcuna sadık biri olarak kiramı her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Oturduğum evin sahibi 10.500 TL olan Kira bedelini 55.000 TL’ye çıkarmak istemektedir. Bu zammı asla yapmayacağım ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.”