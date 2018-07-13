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Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı ve azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:31
Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak, tutuklanan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CMK'de belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle hazine aleyhine açtığı tazminat davasında karar açıklandı.

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü celsesine, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.

'30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE TUTUKLULUK İNCELEMESİNİN YAPILMAMASI'

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın hazine aleyhine açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talep yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:31
  1. Diyarbakır
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Mahsuni Karaman
  4. hazine
  5. tazminat davası

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Birde madalya verin olsun gitsin
  • Yav he heYav he he1 sa önce
    Ha bir bu sıktı boynuna urgan yakacak yerde bir de para ver yahu daha eşinin 2 sene boyunca hastayım ayaklarina devleti soymasi hafızalarda para verene kadar gidin o paraları geri alın kamu mali o para
  • HarunHarun58 dk önce
    Valla birader ben baskan olsam valla 4. Murad i mumla aratirim bu sere.sizlere bize temizlik sart bu vakitten sonra bu pislik suyla temizlenmez hertarafi sarmislar mahkemeler mogoltayin atadiklari tarafindan rehin alinmis
  • HanzoHanzo1 sa önce
    Ula bu terrörist sıpasına bile yeri geliyor tazminat veriyoz hala dikta diyorlar. Dua etsin ki başkan ben değilim.
  • EminEmin1 sa önce
    Allahım ne günlere kaldık terörüstede para ödüniyorya yuh artık ne diyeyim
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