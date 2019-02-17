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Mahkemeden skandal karar! Darbe çağrısına katılan Vural Ergün tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimini paylaşımlarıyla kutlayan avukat Vural Ergün'ün tahliye edilmesi büyük tepki çekti.

17 Şubat 2019 Pazar 16:33
Mahkemeden skandal karar! Darbe çağrısına katılan Vural Ergün tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimini Twitter mesajlarıyla kutlayan avukat Vural Ergül'ün tahliye edilmesi büyük tepki topladı.

Darbe girişimini Twitter'dan attığı mesajlarla kutlayan eski Ergenekon avukatı Vural Ergül hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, MİT TIR'larına operasyon yapan tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını üstelenerek, bu operasyonun sanki FETÖ kumpası değilmiş gibi algı oluşturmaya çalıştığı belirtilmişti.

Gülücüklü savunma

Ergül, 15 Temmuz darbe girişiminde Twitter'da darbecileri alkışlayan, Cumhurbaşkanına ve darbeye karşı duran halka ise ağır küfürler içeren mesajlar paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Darbe girişimi başarısız olunca Twitter hesabını ve telefonlarını kapatarak ortalıktan kaybolan Ergül, 8 Kasım 2017'de İstanbul'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Ergül, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu karara sinirlenenler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Ergül ise tepkilere aldırmadan sosyal medya hesaplarından 'demokrasi'yi savunan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:33
  1. İstanbul
  2. Vural Ergün
  3. Ergenekon Vural Ergün

YORUM YAZ

  • MilletMillet48 dk önce
    Ak parti devlete hakim mi sizce .Evet hakim ama Reisimizin istediği milletin istediği şekilde değil Fetönün adalet bakanı dışarda Bizim zavallı adalet bakanı da bakanım diye geziyor. Ak parti içindeki mankurtlar ,şakirtler,menfaat şebekeleri bu soysuz köpeklerin ortağıdır. Allahım Reisimize yardım et bu soysuz köpekleri onun etrafından temizle.
  • Ahmet Öztürk Ahmet Öztürk 55 dk önce
    Hala yargıda fetöcüler var bu tahliyeyi verenler fetöcü olduklarının bir göstergesidir reis resmen uyuyor adalet bakanı resmen uyuyor
  • HACI HACI 1 sa önce
    Şimdi bi vatansever savcı tekrar tutuklanmasını ister. Ama bırakanlar neci onuda mit araştırsın.
  • nurinuri1 sa önce
    ne mi düşünüyorum !türkiye pasta masasının , kaç ayağı olduğunu sayıyorum...şu kırık ve sallanan , laf olsun diye takılmış, ortada duran ayak da, HALK AYAĞI olsa gerek....bir yuh hain neslime, bir yuh da uyuyan neslime olsun...
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    Mahkemede savunduğu subayların, darbe yaptığını zannetmiş illa ki
  • hasanohasano1 sa önce
    kodoşlar hala görevde
  • Abdullah.Abdullah.1 sa önce
    Vatandaş kendi eline almalı bu işi
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 1 sa önce
    Devlet fetöden temizlenmeli.

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