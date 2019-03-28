Mahkemeden FETÖ'cü çifte hapis cezası! Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan çift, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 8 yıl 9 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman ile eşi tutuksuz sanık Nilifer Şahin ve avukatları katıldı. Sanık Süleyman Şahin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Sanık Nilifer Şahin de ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu savundu. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Süleyman Şahin'in iki telefon hattında ByLock kullandığını, askeri öğrenci sorumlusunun üstünde yer alan "serdoktor" konumunda bulunduğunu, sanık Nilifer Şahin'in de ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Süleyman Şahin'e 8 yıl 9 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Süleyman Şahin'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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