Mahkeme, rüşvetçi Yavaş’a ‘dur’ dedi

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’den 25 milyon lira rüşvet isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri soruşturması devam ederken, çarkın döndüğü TOGO kuleleri için, “Yıkacağım” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, 17. İdare Mahkemesi’nden, “Yıkamazsın Yavaş” cevabı geldi. “Dava konusu yıkım kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerinin kullanıldığı oy birliği kararına Yeni Akit gazetesi ulaştı.

Mahkemeden iptal

Yavaş’ın aldığı yıkım kararını mahkemeye taşıyan malik, “yıkım kararı alınması için İmar Kanunu’nda belirtilen şartların bulunmadığı, geçerli ruhsatlara göre inşa edilen yapının geçmişe yürür şekilde yapı ruhsatlarının iptal edilemeyeceği, bunun hakkaniyete uygun olmadığını” ileri sürerek iptalini istedi. Belediye hukukçuları, Belediye Encümeni’nin mevzuata uygun olarak toplandığı ve usulüne uygun karar verdiğini savunarak davanın reddini isterken, Mahkeme oybirliğiyle yıkım kararını iptal etti.

Bakanlık: Yavaş, ruhsatı versin

25 milyon rüşvet skandalı ile gündeme gelen TOGO kuleleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın Çevre Bakanlığı’ndan da görüş istediği, Bakanlığın Yavaş’ı değil, kulelerin sahibi Aygün’ü haklı bulduğu ortaya çıktı. Akit’in ulaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün Ankara BŞB Başkanlığı’nın görüş istemesi üzerine gönderdiği belgede, Belediye’nin kulelerin sahibi Aygün’e ceza kesilip kesilemeyeceği, “Bakanlığımızca da değerlendirilerek, mevcut hukuksal durumda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci maddesi uyarınca yapı malikine, müteahhidine ve fenni mesulüne idari para cezası kesilip kesilemeyeceğinin bildirilmesi talep edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Aygün’ünki ‘kazanılmış’ hak

Bakanlığın ‘Kazanılmış hak’ olarak görüş bildirdiği belgede, “Doktrinde, düzenleyici işlem niteliğindeki imar planının iptalinin, yapının hukuki statüsüne, -geçmişe etkili olmasa da- ileriye dönük olarak etki edeceği bu bakımdan, idari istikrar prensibi gereğince müesses durum (veya kazanılmış hak) teşkil eden hukuki olgunun, ruhsat değil, yapının o ana kadar geldiği seviye olduğu belirtilerek, yargı kararları uyarınca, kazanılmış hak korumasının, yapı ruhsatına değil, yapının fiziki varlığına tanındığı ifade edilmektedir” tespiti yer aldı.

Kapı kapı dolaşıyor

Mansur Yavaş’ın ‘yıkacağım’ dediği TOGO kuleleri için mahkeme, “Yıkılamaz” kararı verince Yavaş ve ekibi nereye başvuracaklarını şaşırdı. İçişleri Bakanlığı’nın raporlarına yansıyan, 25 milyon rüşveti alamayınca “Abi 5 ver bari” diyerek rüşvet pazarlığını devam ettirdikleri ortaya çıkan CHP’li Yavaş’ın ekibinin, kulelerin sahibini cezalandırmak için kapı kapı dolaştıkları görülüyor.

