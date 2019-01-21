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Mahkeme oğlunu öldüren cani babanın cezasını düşürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu'na verilen 35 yıl 9 hapis cezası, 10 yıl 9 aya düşürüldü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:35
Mahkeme oğlunu öldüren cani babanın cezasını düşürdü

İstinaf Mahkemesi, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu defalarca bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, 4 ayrı suçtan toplamda 35 yıl 9 ay hapse çarptırılan sanığın cezasını 10 yıl 9 aya düşürdü.

 Fatih’te 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, yerel mahkeme tarafından ‘'kasten yakın akrabayı öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı.

 Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Ceza Dairesi davanın duruşmalı görülmesine hükmetti.

 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu Silivri Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Yiğitcan Türkoğlu’nun annesi Neriman Türkoğlu’nun avukatı ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.

“En ağır şekilde cezalandırılsın”

 Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Esin Yeşilırmak, “Müvekkilim ağır psikolojik travma altında olduğu için duruşmaya katılamadı. Şikayetimiz devam etmektedir. Biz yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu düşünüyoruz. İstinaf taleplerinin reddini istiyoruz” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da söz alarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Bir şey diyemem ki"

 Son sözü sorulan sanık Nezir Türkoğlu, “Bir şey diyemem ki efendim. Ne diyeyim ki bu durumda?” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı

 Davayı karara bağlayan ceza dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Nezir Türkoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

 Hapis cezasında 25 yıl indirim

 Daire, 35 yıl 9 ay hapis cezasında ise yeni bir karar verdi. Sanığa "kasten yaralama" suçundan yerel mahkeme tarafından verilen 9 aylık hapis cezasını onayan daire, oğluna karşı “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.

 Sanık Nezir Türkoğlu hakkında yerel mahkeme tarafından “oğlunu zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve “eşinin hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasını kaldırarak, bu suçlardan beraatine karar verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:35
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