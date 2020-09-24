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Gündem Mahkeme kararını verdi! FETÖ'nün 'Maceracı'sının cezası belli oldu
Gündem

Mahkeme kararını verdi! FETÖ'nün 'Maceracı'sının cezası belli oldu

FETÖ'nün kanalı Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yagılandığı davada, örgüt üyeliği sabir görülerek toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:17:00 -
Mahkeme kararını verdi! FETÖ'nün 'Maceracı'sının cezası belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ'nün kanalı Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni, 21 Kasım 2018'de İstanbul'da yakalanarak Erzincan'a götürülmüş, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edilidği mahkeme tarafından tutuklanmış daha sonra ise itirafçılık hükümlerinden yararlanarak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada sonuç çıktı. Hakim Murat Ertem başkanlığındaki heyet, Murat Yeni'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin sabit olduğuna hümederek toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti.

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Yorumlar

Zavalli

Zavalli herif o kadar da götünü yirtmisti , ben fetöcü degilim diye, hatta o kadar da hainler, mainler diye kötülemisti.HAtta baska kanalda program bile yapmisti.
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