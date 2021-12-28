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Ekonomi Mahfi Eğilmez kendini bulunmaz "Hint Kumaşı" ilan etti: Ben bulamazsam kimse bulamaz
Ekonomi

Mahfi Eğilmez kendini bulunmaz "Hint Kumaşı" ilan etti: Ben bulamazsam kimse bulamaz

Kendini bulunmaz Hint kumaşı ilan ederek gülünç açıklamalarda bulunan CHP yandaşı ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünden beri BDDK'nin hangi gerekçeyle 26 kişi hakkında soruşturma açtığını araştırdım ama nedenini bulamadım. Ben bulamadıysam kimse de bulamayacak diye düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:14:00 -
Mahfi Eğilmez kendini bulunmaz "Hint Kumaşı" ilan etti: Ben bulamazsam kimse bulamaz

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen solakların ekonomisti Mahfi Eğilmez akılalmaz bir paylaşımda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) geçtiğimiz günlerde kurda yaşanan hareketliliği sosyal medya üzerinden manipüle eden 26 kişi hakkında ilişkin suç duyurusunda bulundu.

CHP yandaşı ekonomist Mahfi Eğilmez ise kendini nimetten sayarak BDDK'nın söz konusu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmasına anlam veremediğini ifade etti.

"Dünden beri BDDK'nin hangi gerekçeyle 26 kişi hakkında soruşturma açtığını araştırdım ama nedenini bulamadım" diyen Eğilmez, "Ben bulamadıysam kimse de bulamayacak diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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