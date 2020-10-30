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Aktüel Mahathir, Macron'a eleştirilerinin sosyal medyada sansürlenmesini kınadı
Aktüel

Mahathir, Macron'a eleştirilerinin sosyal medyada sansürlenmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:48:43 -
Mahathir, Macron'a eleştirilerinin sosyal medyada sansürlenmesini kınadı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tavırlarını eleştirdiği açıklamasından bir cümlenin Twitter ve Facebook tarafından "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle silinmesine sert tepki gösterdi.

Kişisel internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yapan Mahathir, dün, Macron'u eleştirirken sarf ettiği cümlelerin yanlış yorumlanarak bağlamından çıkartıldığını belirtti.

Mahathir, kendisini eleştirenlerin dünkü açıklamasında tek bir cümleye odaklanıp geri kalan kısmını dikkate almadığını vurgulayarak, "Sözlerimin bağlamından kopartılması ve paylaşımımın şikayetler alması üzerine Facebook ve Twitter tarafından şiddeti övmekle suçlandım." ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformlarının kişisel ifade özgürlüğünü destekleyen ortamlar olması gerektiğine dikkati çeken Mahathir, şunları kaydetti:

"Bunlara göre ifade özgürlüğü budur. Bir taraftan Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkındaki aşağılayıcı karikatürlerin paylaşımını savunur ve Müslümanların bunu kabul etmesini beklerler. Diğer taraftan Müslümanların, geçmişte kendilerine yapılan adaletsizliklere karşı intikam peşinde koşmadıklarına dair görüşlerimi silerler."

Mahathir, açıklamasındaki farklı inançlara saygı ve hoşgörü taleplerinin dahi Facebook ve Twitter tarafından dikkate alınmadığına işaret ederek, "Açıklamama gelen tepkiler, Fransa yönetiminin Müslümanlara nefretini kızıştırmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Mahathir'in açıklamaları tepki toplamıştı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünkü yazılı açıklamasında, Macron'un Müslümanlara karşı tavrının medeni olmadığını belirterek, Macron'a hitaben, "Bir okul öğretmeninin öldürülmesinden ötürü İslam'ı ve Müslümanları suçlaması ilkelliktir." ifadesini kullanmıştı.

Mahathir'in açıklamasındaki, "Müslümanların, geçmişte yaptıkları katliamlardan ötürü milyonlarca Fransız'ı öldürmeye hakları vardır. Fakat genel olarak Müslümanlar kısasa kısas hükmünü uygulamamıştır. Müslümanlar bunu yapmaz, Fransızlar da yapmamalıdır." ifadesi tepki çekmişti.

Açıklamanın Mahathir'in sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından kısa süre sonra Twitter, bu ifadenin yer aldığı cümleyi "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle kaldırmıştı.

Twitter'ın ardından Facebook da Mahathir'in resmi hesabındaki paylaşımı silmişti.

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