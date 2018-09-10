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Mahalleli tacizcinin evinin etrafını sardı! Küçük çocuk son anda kurtuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde erkek çocuğu M.P.'ye (10) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddia edilen H.G.(30), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:22
Mahalleli tacizcinin evinin etrafını sardı! Küçük çocuk son anda kurtuldu

Tekirdağ ilçesi Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi'nde oturan H.G., mahallede oturan M.P., isimli erkek çocuğu ile sokakta karşılaşıp evine götürdü. İddiaya göre, H.G., evine götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, çocuk bağırarak evden kaçtı. Çocuğun gittiği evde durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen M.P., ifadesinde, şüphelinin kendisine evine çağırarak cinsel istismarda bulunmak istediğini, kendisinin de bağırarak evden kaçtığını anlattı.

Olayı öğrenen mahalle sakinleri H.G.'nin evinin önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Evden alınan şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Ancak kalabalık, polisin kurduğu güvenlik önlemini aşamadı. Emniyete götürülen şüpheli H.G.'nin, ifadesinde üzerine atılan hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:22
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