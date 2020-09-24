Mahalle baskısından mı korkuyorsun? Korkma, öt Ertuğrul!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Doğu Akdeniz meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiği bir yazı kaleme aldı. Yazıda Özkök’ün kullandığı üslup dikkat çekti. Hürriyet yazarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verirken dahi hep ‘ama’lı cümleler kurduğunu belirterek, dış politikada birçok noktada hükümetin yanında olmadığını vurguladı. Özkök’ün, herksin hemfikir olduğu bir konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verirken bile dudaklarının titremesi, “Mahalle baskısından korkuyor” yorumlarına neden oldu.

2018 senesinde İstanbul’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Suriye konulu zirvede çekilen; Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un el ele olduğu fotoğrafı paylaşan Özkök, “Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor... Yani Avrupa’yı... Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor” dedi.

Fotoğrafın, dış politikada en zor günlerde bile barış ve diplomasi yollarını açık tutma gayret ve iradesini yansıttığını savunan Özkök, “Bu fotoğrafa bakarken son 10 yılı gözümün önünden geçirdim. Başından beri Türkiye’nin Suriye, İsrail ve Mısır politikasını çok yanlış bulanlardanım... Bu görüşüm aynen devam ediyor” diye yazdı ve Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye’yi haklı bulduğunu kaydetti.

Ertuğrul Özkök, “O nedenle elim tam gitmese de, sık sık “Ama” falan desem de, cüretkâr yanım 'Cumhurbaşkanı haklı' diyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın tüm dünyaya, Türkiye’nin önemli ve büyük bir ülke olduğunu kabul ettirdiğini söyleyen Özkök, aynı zamanda Türkiye’ye haksızlık edilmemesi ve sinir ayarlarıyla oynanması yönünde ihtarda bulunduğunu da ekledi. Hürriyet yazarı, mesajın yerine ulaştığını da söyledi.

Özkök, İngiltere’nin ayrılmasıyla birlikte Avrupa’daki etkili birliğin Almanya, Türkiye ve Fransa üzerinden yapılması gerektiğini de savundu.

Söz konusu fotoğrafın, Avrupa’nın en güvenli ve mutlu haritası olduğunu söyleyen yazar, Türkiye’nin en mutlu ve güvenli yerinin de bu “demokrasi haritasının” içinde olduğunu ileri sürdü. Bu görüntüde halen demokrasi, özgürlük, refah ve adalet idealleri üzerine çizili tek çok uluslu harita olduğunu kaydetti.

En yakın arkadaşlarım bile benim için bir şey yazarken başına şu ihtiyat cümlesini eklemek zorunda hisseder kendini...

Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında da konuşan Ertuğrul Özkök, bölgede İngiltere veya ABD’nin değil, Türkiye’nin, Fransa’nın, Yunanistan’ın, Mısır’ın ve İsrail’in olduğunu çünkü hepsinin Akdeniz ülkesi olduğunu belirtti.

Akdeniz’in Akdenizlilere kaldığını söyleyen Özkök, buradaki çözümü de Akdenizlilerin bulması gerektiğini ifade etti.