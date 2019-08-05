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Maguire, Manchester United'da

- İngiliz kulübü Manchester United, Leicester City'nin 26 yaşındaki futbolcusu Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzaladı- Manchester United'ın 80 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı iddia edilen Maguire, buna göre bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19
Maguire, Manchester United'da


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ı Leicester City'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United, Maguire'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 80 milyon sterlin (87 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.

İddialar doğruysa Maguire, futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus, Matthijs de Ligt için 85,5 milyon, Liverpool da Virgil van Dijk için 84,65 milyon avro ödemişti.

Sheffield United altyapısından yetişen Maguire, 2017 yazında Leicester City'ye gitmeden önce Hull City ve Wigan Athletic kulüplerinde oynadı. Maguire, İngiltere Milli Takımı formasını ise 20 kez giydi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:19
  1. Futbol
  2. Harry Maguire
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester United

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