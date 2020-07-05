Magnezyum eksikliğinin belirtileri neler? Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Vücudun doğal dengesini koruyan magnezyum, insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. Özellikle metabolizmaya faydalı olan magnezyum, sağlığa birçok fayda sağlar. Ancak uzmanlar, magnezyum eksikliğinin vücutta sinsice ilerlediğini vurgular. Ayrıca uzmanlara göre magnezyum eksikliği, fizyolojik olduğu kadar çeşitli psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılan magnezyum eksikliği, birçok hastalığa yol açabilmektedir. Peki magnezyum eksikliği hangi belirtilerle kendini gösterir? Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara zemin hazırlar? Magnezyum eksikliği ile ilgili bilinmesi gereken her şey haberimizin detayında.

Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara zemin hazırlıyor?

Uzmanlar, magnezyum eksikliğinin ciddiye alınması ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgular. Tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılan magnezyum eksikliği tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa zemin hazırlayabilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

- Çeşitli kalp hastalıkları

- Parkinson

- Astım

- Psikolojik hastalıklar

- Alzheimer

- Osteoporoz

- Depresyon

İşte magnezyum eksikliğinin belirtileri

- Bulantı

- Kusma

- Mide krampları

- Yorgunluk ve halsizlik

- Fibromiyalji

- Uyuşma

- Kas krampları

- İştahsızlık

- Kalp çarpıntısı

- Yüksek tansiyon

- Dikkatsizlik

- Uyku bozuklukları

- Denge bozukluğu

- Unutkanlık

Magnezyum eksikliğine birebir gelen besinler

- Fasulye

- Kepekli tahıllar

- Badem

- Bitter çikolata

- Fındık

- Kakao

- Yer fıstığı

- Avakado