Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor

Birçok enzimin çalışabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. Hücre çoğalması, protein sentezi, enerjinin kullanılabilmesi gibi hayati fonksiyonlarda da gereklidir. Magnezyum eksikliği belirtileri basit kas kasılmalarından hayatı tehdit eden ciddi kalp ritim problemlerine kadar değişebilmektedir.

En sık görülen magnezyum eksikliği belirtileri şunlardır;

Kas Krampları veya Kas Spazmı

Çok fazla kas spazmı yaşayanlar veya kas kramplarından çok fazla şikayet edenler magnezyum eksikliğinden şüphelenebilirler. Magnezyum kasların gevşemesi için gerekli bir elementtir. Eksikliğinde kas gevşemesi zorlaşacağı için ağrılı kas spazmları gelişir.

Çoğu zaman sebebi bulunamayan kas seğirmeleri, magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca kaslarda titremeler ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler de görülebilir.

Sinirlilik ve Anksiyete

Magnezyum, sinirlerin uyarılma eşiğini düşürmektedir. Sürekli kaygı hali, aşırı tepki verme ve çeşitli davranış bozuklukları görülebilir. Ayrıca kişide çeşitli hafıza sorunlarına sebep olabilir.

Yorgunluk ve Sürekli Uyku Hali

Magnezyum düşüklüğünün halsizlik, sürekli uyku hali, bitkinlik gibi belirtileri vardır.

Ayrıca uyku bozuklukları ve uykusuzluk da görülebilir.

Kabızlık

Magnezyumun düşüklüğü barsak hareketlerini de etkileyerek kabzılığa neden olabilir. Magnezyum eksikliğinde ayrıca iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtiler de görülebilir.

Baş Ağrısı

Omuzlarda, boyunda ve baş çevresinde yer alan kasların kasılması çeşitli derecelerde baş ağrılarına sebep olur.



Gevşeyemeyen kaslar baş ağrısını tetikler.

Nöbet Geçirme

Ciddi magnezyum eksikliği nöbeti tetikleyebilir. Özellikle gebelik zehirlenmesi denilen durumda, nöbet geçiren kadınlara magnezyum verilmektedir.

Çarpıntı

Magnezyumun düşük olması hem kalbin gevşemesini hemde sinirsel uyarılmasını etkiler. Kişide çarpıntı ve anormal kalp ritimlerine görülebilir.

Ani kalp veya solunum durması gibi komplikasyonlar da gelişebilir.