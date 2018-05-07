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Mağlubiyet sonrası Gençlerbirliği taraftarı, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu...

Süper Lig'de kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkan ancak sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden ve ligde kalma umutlarını iyice azaltan Gençlerbirliği'nde taraftarlar takımını pretosto etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 01:12
Mağlubiyet sonrası Gençlerbirliği taraftarı, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu...

 Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Antalyaspor’a 1-0 yenilen Gençlerbirliği’nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu. Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın ismini verildiği sezonda ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-siyahlı takımda teknik ekip ve futbolcularını taşıyan otobüs, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından İlhan Cavcav Tesisleri’nin girişinde taraftar tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında, teknik direktör Ümit Özat’ın yardımcılarından Ferdi Tatlı’nın takım otobüsünün kapısından düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada tesislere girişlerinde kendilerine küfür edildiğini, bunu duyan yardımcısı Ferdi Tatlı’nın da sinirlenerek kapısı açılan otobüsten inmeye çalıştığını ve düşerek kafasından yaralandığını söyledi.

Tesislerin önünde otobüsün durması üzerine yaşanılan gerginliği doğrulayan Özat, "Küfür edildi. Ferdi sinirlendi, otobüsten inmeye çalışırken düştü ve kafasından yaralandı." dedi.

Ferdi Tatlı’nın otobüsün basamaklarında üstlerinden atlayarak inmeye çalıştığını ifade eden Özat, "Otobüsün kapısı açıldı. Nasıl açıldı, onu ben de bilmiyorum. Ferdi, arkadan, önümüze doğru üstümüzden atladı. Asfalta düştü, kafasını vurdu. Gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Sağlığı şu anda iyi. Polise gitti, bu olay için şikayette bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 01:12
  1. Ankara
  2. Gençlerbirliği
  3. Gençlerbirliği taraftarları
  4. Ümit Özat
  5. Antalyaspor
  6. Ferdi Tatlı

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