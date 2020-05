'Mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara ulaşıyoruz'

’Kardeşeli Derneği olarak 14 yıldır insanlık için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmak için ekiplerimiz ve bağışçılarımız ile birlikte yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara, savaşlar veya doğal afetler sonucunda zor duruma düşmüş insanlara, dünyanın farklı yerlerinde yaşam savaşı veren, mülteci konumuna düşmüş, yaşadığı yerlerden uzakta kalmış birçok ihtiyaç sahibi için gönüllülerimiz ile birlikte yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.’’ dedi.

Ramazan ayı Resulullah ‘ın (s.a.v.) cömertlikte “rüzgar” gibi olduğu, müminlerin infakta, sadakada, zekatta yarıştıkları bir ay. Öncelikle Ramazan ayı müminleri sosyal yelpazede, ekonomik bağlamda nasıl inşa ediyor?

İslam dünyasında en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayına yaklaştığımız bu günler hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazan ayı, bereket ayıdır, içinde bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’nin idrak edildiği aydır, huzur ayıdır, muhasebe yapma ve arınma ayıdır, af dileme ve mağfiret ayıdır. Allah rızası için oruç tutan Mümin, oruç süresince yemeden, içmeden, diğer dünyevi zevklerden, haramlardan kaçınarak, bir fedakarlık ve arınma farzını yerine getirmektedir. Fakir, muhtaç ve aç insanlarla aynı konuma gelerek onların halini anlamaya vesiledir. İftar sofralarında ailesiyle, akraba ve dostlarıyla hasret gidermekte, fakir ve muhtaçları iftar sofralarında sevindirmektedir, derneğimiz olarak 2006’dan beri her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da erzak kolileri dağıtmaktayız. Camilerde mukabele şeklinde Kuran-ı Kerim okunmakta, teravih namazları kılınmaktadır. Müminler, fakirlerin gıda, erzak, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakla dayanışma ve paylaşma görevlerini yerine getirirler. “Zekat, zenginin borcu, fakirin alacağıdır.” Fitre ve zekat vermek İslam’ın mali ibadetlerindendir, bir mecburiyettir, toplumda sosyal eşitleme, denge kurma mekanizmasıdır. Ramazan ayında haneler bereketlenir, huzur artar, çarşı pazar, başta gıda alımları ile, Ramazan Bayramı’na doğru da kıyafet alımları ile çok bereketlenir. Ramazan ayı geldiğinde, istatistikler hep göstermiştir ki, suç sayısı hızla azalır, asayiş ve huzur ortamı güçlenir. Oruç ibadetinin vücut sağlığına olan çokça faydaları nedeniyle, hastanelerdeki hasta ve muayene sayıları yüzde 50’ den fazla düşer, vatandaşın ve devletin sağlık harcamaları azalır. 29 ya da 30 günlük oruç ibadeti coşkusu, mübarek Ramazan Bayramı ile zirveye ulaşır. İnsanlar akrabaları, sevdikleri, komşuları ile bayramlaşır, hasret giderir, memleketlerine gider, sıla-i rahim yaparlar.Sonuç olarak, Ramazan ayı, ibadet yönüyle fedakarlık, arınma, Allah’a yaklaşma; sosyal yönüyle dayanışma, paylaşma, birleştirici, bütünleştirici; mali yönüyle toplumda sosyal eşitleme, dengeleme; ekonomik yönüyle büyüme, bereket ve harman; toplumsal yönüyle huzur, asayiş, sağlık gibi çok yönlü faydaları olan mübarek, kerim ve kutsal bir aydır. Keşke her ayımız, her günümüz, Ramazan sıcaklığı, şefkati, rahmeti, bereketi ile dopdolu olması temennisiyle Her daim Dua ediyoruz.

14 YILDIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN İÇİNDEYİZ

Kardeşeli Derneği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma misyonuyla ne tür faaliyetler organize etmektedir? Özellikle Koronavirüs belasının başımıza musallat olduğu ve mağdurlarımızın çoğaldığı bu yıl nasıl bir strateji ile yardımlar organize edilecek? Ramazan ayında mağdurlarımız için neler yapılacak?

Kardeşeli Derneği olarak biz 14 yıldır sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında çeşitli yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Faaliyetlerimiz içerisinde gıdadan giyime, sağlıktan barınmaya, kalıcı eserlerden hayvan haklarına kadar pek çok alanda çalışmaktayız. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan bir salgın ile karşı karşıya geldik. Hem sağlık hem ekonomik anlamda zor zamanlardan geçmekteyiz. Bu dönemde hiç olmadığımız kadar yardıma ihtiyacımız var. İşçi çıkarımları ve ücretsiz izinlerin artması, birçok firmanın geçici olarak kapatılması, yeme – içme sektörünün geçici ve belirsiz bir süre daha kapalı kalacak olması tüm canlıları etkilemektedir.Koronavirüs ile ilgili çalışmalarımıza salgın ilk başladığı andan itibaren başladık. Yardım çalışmalarımızın büyük bir kısmını bu dönemde ülkemize yönlendirdik. Toplum sağlığı için Temizlik ve Hijyen paketleri oluşturarak maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırdık. Geçim sıkıntısı çeken aileleri tespit ederek gıda yardım paketlerimizle bu dönemi rahat geçirebilmeleri için yardım çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçten insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanlarda etkilendi. Yeme–içme sektörünün kapanması, insanların evde kalması onları sokakta aç bıraktı. Bu nedenle biz 1 Kap Mama sosyal farkındalık hareketi başlattık. 1 Kap Mama hashtagi ile herkesi kapısının önüne su ve yemek bırakmaya davet ettik. Kardeş Eli Derneği olarak biz de gönüllülerimiz ile birlikte hayvanlar için seferber olduk. Ramazan ayı dönemince yardım çalışmalarımız bu yıl virüs nedeniyle daha yoğun olacak. Gıda ve yardım paketlerimizi arttıracağız. Her yıl olduğu gibi hijyen ve İslami kesim kurallarına uygun olarak Kurban bağışlarımızı gerçekleştireceğiz.

2019’DA 3 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

Kardeşeli Derneği mağdur ve mazlum İslam coğrafyaları için ne tür projeler üretiyor? Su kuyusu, göz ameliyatları, yetim yardımları ve İdlib’teki mağdurlara yönelik yardımlar vs. Projelerinizi anlatır mısınız?

Kardeşeli Derneği olarak 14 yıldır insanlık için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmak için ekiplerimiz ve bağışçılarımız ile birlikte yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara, savaşlar veya doğal afetler sonucunda zor duruma düşmüş insanlara, dünyanın farklı yerlerinde yaşam savaşı veren, mülteci konumuna düşmüş, yaşadığı yerlerden uzakta kalmış birçok ihtiyaç sahibi için gönüllülerimiz ile birlikte yardım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara hem maddi anlamda desteklemek, hem de insani yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde kalıcı projeler inşa etmek Kardeş Eli Derneği olarak en temel amaçlarımızdandır.Projelerimiz kapsamında 2019 yılında yaptığımız yardımlarla 3 milyon kişinin üzerinde insana ulaştık. Afrika’da 1,5 milyondan fazla su kuyusu açtık. Kış paketleri oluşturarak zorlu hava şartlarıyla mücadele eden insanlara ulaştık. Katarakt ameliyatı projemizle 1000’lerce kişinin gözleri olduk. Afetler, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden insanlara hızlı şekilde ulaşabilmek için hastane ve ambulans desteği sağladık. Binlerce yetime Yetim Sponsorluğu projemiz kapsamında aile olduk. Ülkemizde 101 Köye 101 Anaokulu projemiz ile anaokulu yapımlarımıza başladık.Tüm bu çalışmaları yaparken yalnızca kısıtlı yardımlarla sınırlı kalmıyor bölgelerin kalkınmaları için yeni iş alanları açıyor, projeler geliştiriyoruz. Kadın istihdamını dünyanın her yerinde destekliyor kadınların çalışma hayatına katılmaları için iş alanları açıyor, eğitimler vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İdlib yardıma ihtiyacı olan kritik bir bölge. 2015’ten bu yana çok şiddetli hava ve kara saldırılarına maruz kaldı. Bölge halkı açlık, savaş, ve barınma sıkıntısı çekmekte. Biz yola İdlib’in sesi olmak çıktık. Bağışçılarımız ve ekiplerimiz ile birlikte gıda, giyim, battaniye ve çadır desteği sağladık. Acil Yardım Kampanyası yaparak olabildiğince hızlı yardımlarımızı ulaştırmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm bu projeleri gerçekleştirirken denetimlerimizi hiç kesmedik. İnşa ettiğimiz yapılar, iş alanı açtığımız bölgeler, yetim sponsorluğu kapmasında aile olduğumuz çocuklar ve tüm diğer projelerimizin eksiklerini ve kontrollerini düzenli aralıklarla kontrol ederek denetlemekteyiz.