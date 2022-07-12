Mağdur gaziler madalyalarını bekliyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant, “Senelerdir Gazilik onurları için mücadele eden Malul Sayılmayan Gazilerimiz her bayramı ve Gazileri gününü aileleri ile birlikte buruk geçirmektedir. Bu mücadelenin nihayete ermesini ve mübarek kurban bayramının çifte bayram havasında geçmesini çok isterdik. Ama maalesef yıllardır bu isteğimiz karşılık bulmuyor. 2023 seçimleri arifesinde birçok mağduriyet için çözüm bulunuyor. Müjdeler bir bir açıklanıyor. Ancak mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili 15 adet kanun teklifi mecliste bekliyor ve herhangi bir çalışma yapılmıyor. Şanlı bayrağımıza kanı ile al rengini verenlerden olan Malul Sayılmayan Gazilerimizin unvanları bir an önce verilmedir” ifadelerini kullandı.

Bu bayram da güneş bizim için doğmadı

Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat da, “Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazilik onurunu bekleyen 20 bin Asker ve Polis bu bayrama yine boynu bükük girdiler. Tek istekleri Gazi Madalyalarının verilmesi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından TBMM’ye verilen kanun teklifi hâlâ komisyonda bekliyor. 455 gündür gaziler için verilen kanun teklifi komisyonda neden bekliyor? Gazi Meclis’ten beklentimiz, bu Vatan evlatları bari önümüzdeki 19 Eylül Gaziler Günü’ne Gazi olarak girmeleridir. Artık verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” ifadeleriyle, gazilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu.