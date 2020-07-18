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Gündem

Mağdur edebiyatı! Fatih Portakal yeni hamlesini duyurdu

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kaçak yapısından bahsedeceğine başkalarını suçlayıp mağdur edebiyatı yaparak Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:16:00 -
Mağdur edebiyatı! Fatih Portakal yeni hamlesini duyurdu

Yahudi sermayeli FOX TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, kaçak yapılaşma olduğu belirtilen arazisindeki garaj için 'kiremit cezası' almıştı. Kiremitleri sökülen Portakal, diktiği kaçak yapıdan söz edeceğine başkalarını suçladı.

'Hakkımı arayamıyorum' edebiyatı

Fatih Portakal kaçak yapısıyla ilgili kişisel verilerinin sızdırıldığını iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Yeni Asır Gazetesi hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

Hali hazırda suç duyurusu yapmış olan Portakal, şimdi de Instagram hesabından paylaşım yaparak "Sırada Kişisel Verileri Koruma Kurumu var. Sonuna kadar gideceğim. Olmuyorsa Anayasa Mahkemesi o da olmazsa AİHM kadar gideceğim'' diyerek mağdur edebiyatı yaptı.

 

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Yorumlar

Tahsin

Cehnemin dibine kadar yolun var
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