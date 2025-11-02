  • İSTANBUL
Dünya

Mağazada yangın: 23 ölü, 11 yaralı!

Giriş Tarihi:
Mağazada yangın: 23 ölü, 11 yaralı!

Meksika'nın Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Hermossillo şehrinde bir mağazada çıkan yangında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Meksika'nın Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Hermossillo şehrinde bir mağazada çıkan yangında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Durazo, video mesajında yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti. Yangının, uygun fiyatlı ürünler satan “Waldo’s” adlı 1 dolarlık mağazada çıktığını aktardı.

Vali Durazo, yangının nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için “kapsamlı bir soruşturma” başlatılması talimatını verdiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Yerel medya, yangından önce mağazada bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Milenio TV kanalına konuşan bir mahalle sakini, yangından önce elektriklerin kesildiğini ve bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı. Polis ise olayın bir saldırı olduğu yönündeki ihtimali dışladı.

