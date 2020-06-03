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Gündem

Mağazada çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Bir mağazada çekilen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. İddiaya göre bir genç kız, istediği ayakkabıyı alamadığı için annesini darp etti. Olay sonrası görüntüler hızla yayılırken, binlerce vatandaş öfkesini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:45:00 - 2020-06-03 17:00:50

Bir ayakkabı mağazası olduğu tahmin edilen mekanda çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İddiaya göre bir genç kız, istediği ayakkabıyı alamadığı için sinir krizi geçirdi. Yine iddiaya göre, söz konusu genç kız annesini mağazada darp etti.

Annenin yerden güçlükle kalktığı görülürken, kadına yardım etmeye çalışan vatandaşlar, “Yazıklar olsun” diyerek genç kıza tepki gösterdi.

Tam da bu sırada genç kız, öfkeden adeta çılgına dönerek, “Ne biliyorsun da yazıklar olsun” diyerek çevredeki insanlara da bağırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük infiale neden oldu. Twitter’da, ‘#anneyekalkanellerkırılsın’ etiketine binlerce mesaj atıldı.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Ordaki yardım edip kıza tepkisini gösteren bayana çok teşekkür ediyorum heryere bu tepki gösterilmesi gerekiyor teşekkürler kardeşim ALLAH CC YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN.
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